POL-HST: Straftatenserie in Dreschvitz auf Rügen

Am gestrigen Donnerstagmorgen (05.01.2023) wurde die Polizei gegen 06:45 Uhr über mehrere Straftaten im Bereich Dreschvitz informiert.



Nach ersten Erkenntnissen hatten es ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch (04.01.2023) 20:00 Uhr und Donnerstag, 04:30 Uhr auf Firmenwagen abgesehen.

In der Landower Straße wurde der Firmenwagen eines 46-jährigen Deutschen mit einem Gartenstuhl angegriffen und eine Seitenscheibe des Ford Transit beschädigt. Der Schaden wird hier auf rund 300 Euro geschätzt.

Unweit des ersten Tatortes wurde die Seitenscheibe eines VW Firmentransporters eines 37-jährigen Deutschen beschädigt und aus einer Geldbörse im Fahrzeug Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich hier etwa auf 350 Euro.

In der Schulstraße wurden aus einem Opel eines 32-jährigen Deutschen zwei Kreditkarten entwendet, mit denen im Anschluss versucht wurde, Bargeld abzugeben.



Der Kriminaldauerdienst Stralsund kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz und hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Diebstahls aufgenommen.



Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zu den Taten oder Tätern nimmt das Polizeihauptrevier Bergen unter 03838 8100 entgegen oder können über die Internetwache unter www.poizei.mvnet.de gemeldet werden.



