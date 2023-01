POL-NB: Vier Verstöße - Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel

Neubrandenburg (ots) -



In der Zeit vom 04.01.2023 bis zum 05.01.2023 stellten die Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg vier Verstöße fest, bei denen Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ein Fahrzeug führten.



Am 04.01.2023 gegen 12:30 Uhr wurde ein 18-jähriger Pkw-Fahrer in der Rostocker Straße kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle verlief ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Kokain, Amphetamine und THC.



In der Einsteinstraße kontrollierten die Beamten am Abend des 04.01.2023 eine 20-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw. Ein durchgeführter Drogenvortest war positiv auf THC.



Gegen 19:50 Uhr des 05.01.2023 wurde in der Neubrandenburger Oststadt ein Fahrzeugführer eines Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 23-Jährige wies im Verlauf der Kontrolle körperliche Auffälligkeiten auf. Ein durchgeführter Drogenvortest war positiv auf THC.



Im Neubrandenburger Katharinenviertel kontrollierten die Beamten gegen 20:05 Uhr einen 18-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw. Der Drogenvortest des Mannes war positiv auf Amphetamine.



Mit den/der Betroffenen wurde jeweils eine Blutprobenentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen alle Personen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Darüber hinaus wurde die zuständige Führerscheinstelle über jeden Sachverhalt informiert.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell