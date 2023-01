Öffentlichkeitsfahndung der Polizei mit Lichtbild

Details anzeigen Lichtbild des Tatverdächtigen Lichtbild des Tatverdächtigen

Die Tat ereignete sich am Samstag, den 05. Februar 2022 zwischen 18:30 und 19:00 Uhr nach einer Demonstration in Güstrow, in deren Folge eine Person durch den Täter verletzt wurde.

Durch die Ermittlungen konnte die abgebildete Person als Tatverdächtiger ermittelt werden. Nach dem Mann wird nun öffentlich gefahndet.

Die Polizei wendet sich daher an die Bevölkerung. Wer kennt die Person oder kann Hinweise hierzu geben? Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei unter der Telefonnummer 038149161616 oder über die Internetwache unter polizei.mvnet.de zu melden.