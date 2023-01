POL-LWL: Zwei leicht verletzte Personen und Vollsperrung nach Auffahrunfall auf der BAB 24

Wittenburg/ Stolpe (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 24 zwischen Wittenburg und Bandenitz wurden am Donnerstagabend zwei Personen leicht verletzt. Der Vorfall, bei dem ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro entstanden ist, ereignete sich kurz vor dem Parkplatz Wittenburger Land. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll ein 45-jähriger PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf einen vorausfahrenden Kleintransporter aufgefahren sein. In weiterer Folge prallte der PKW zunächst gegen die Mittelschutzplanke und anschließend gegen die Außenschutzplanke, wo das Fahrzeug dann zum Stehen kam. Der Kleintransporter hingegen kippte nach der Kollision auf die Fahrerseite. Sowohl der 45-jährige Autofahrer als auch der 34-jährige Fahrer des Kleintransporters wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Unfallfahrzeuge musste die BAB 24 in Richtung Berlin für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Wittenburg abgeleitet. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 45-Jährigen.



