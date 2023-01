POL-LWL: Mann folgte Kind und Frau - Motiv bislang unklar

Parchim (ots) -



Nach zwei Vorfällen in Parchim im Dezember vergangenen Jahres, bei dem ein Mann augenscheinlich grundlos einem Kind und auch einer Frau auf offener Straße gefolgt sein soll, hat die Polizei jetzt ein erstes Zwischenergebnis. Die Polizei konnte nun einen 39-Jährigen aus Parchim namentlich bekannt machen, bei dem es sich vermutlich um die betreffende Person handelt.

Ohne es anzusprechen, folgte Mitte Dezember auf offener Straße ein Mann einem 10-jährigen Kind, das sich aufgrund der Situation hilfesuchend in ein Kino begab und sich den dortigen Mitarbeitern anvertraute. Der Mann, der dem Mädchen weiterhin gefolgt war, habe sich ebenfalls in das Kino begeben, es dann aber wieder verlassen, nachdem die dortigen Mitarbeiter ihn zur Rede gestellt hatten. Ein ähnlicher Sachverhalt wurde der Polizei durch einen Eintrag in Sozialen Medien bekannt. So soll Anfang Dezember ein Mann mit ähnlicher Personenbeschreibung einer Frau in Parchim gefolgt sein, ohne sie dabei angesprochen zu haben. In beiden Fällen ist die Motivlage des Mannes bislang unklar.

Ein Straftatverdacht hat sich aufgrund der bisherigen Erkenntnissen bislang noch nicht ergeben, sodass die Polizei am gestrigen Donnerstag im Zuge der Gefahrenabwehr eine sogenannte Gefährderansprache bei dem 39-Jährigen durchgeführt hat. Darin wurde der Mann mit Androhung von ordnungs- bzw. strafrechtlichen Konsequenzen schriftlich aufgefordert, derartige Handlungen künftig zu unterlassen. Zudem wurde ihm der Vorschlag unterbreitet, sich in therapeutische Behandlung zu begeben.

Die Ermittlungen zu diesen Vorfällen dauern noch an. Unklar ist zudem, ob es zu weiteren oder ähnlichen Handlungen dieser Art in Parchim gekommen ist, die der Polizei bislang noch nicht gemeldet worden sind. In solchen Fällen sollten sich Betroffene umgehend mit der Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) in Verbindung setzen.



