POL-GÜ: Moped-Dieb ohne Führerschein verursacht Verkehrsunfall in Sievershagen

In Sievershagen ereignete sich am frühen Abend des 05.01.2023 ein Verkehrsunfall, bei dem der 15-jährige Verursacher versuchte zu flüchten. Der Grund für den Fluchtversuch: Das Moped war geklaut und darüber hinaus hatte der Dieb keine Fahrerlaubnis.



Zum Unfall kam es etwa um 17:50 Uhr im Bereich Alt Sievershagen, als der Tatverdächtige ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug missachtete. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß versuchte der 15-jährige Rostocker zu fliehen und konnte nur aufgrund des Eingreifens von Zeugen und Anwohnern bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte festgehalten werden.



Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde bekannt, dass das mitgeführte Moped geklaut worden ist und der tatverdächtige Deutsche zudem keine Fahrerlaubnis besitzt. Im Rahmen des Verkehrsunfallgeschehens wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.



Die Ermittlungen sind durch das Kriminalkommissariat Güstrow übernommen worden.



