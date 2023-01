POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person und hohem Sachschaden

Boizenburg (ots) -



Am frühen Donnerstagnachmittag, den 05.01.2023, befuhr ein

76-Jähriger mit seinem Pkw die B 5 aus Lauenburg kommend in Richtung

Horst (LK Ludwigslust-Parchim). Aus bislang ungeklärter Ursache

geriet der Deutsche in den Gegenverkehr. Ein hier befindlicher 45

Jahre alter polnischer Staatsangehöriger wich mit seinem Lkw nach

links aus. Im weiteren Verlauf kollidierte der 76-Jährige zunächst

mit dem Auflieger des Lkw, anschließend mit der Schutzplanke. Von

dieser prallte der Pkw ab und stieß mit dem Fahrzeug einer

52-jährigen Deutschen zusammen. Diese wurde bei dem Unfall schwer

verletzt und durch Rettungskräfte dem Klinikum Lüneburg zugeführt.

Der 76-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus

Geesthacht verbracht.

Der Gesamtschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.



