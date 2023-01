POL-NB: Unfall mit Pyrotechnik in Anklam - 13-jähriger Junge schwer verletzt

Anklam (ots) -



Am 05.01.2023 gegen 15:30 Uhr ereignete sich im Stadtpark von Anklam ein Unfall mit Pyrotechnik. Nach ersten Erkenntnissen hat ein 13jähriger Junge einen Böller aufgefunden und versucht, diesen anzuzünden. Als dies augenscheinlich nicht gelang, nahm er ihn erneut auf und hielt ihn in die Höhe. Dabei detonierte der Böller und verletzte den Jungen schwer an der Hand. Hierbei wurde ein Daumenglied abgetrennt und zwei weitere Finger erlitten erhebliche Wunden. Das einheimische Kind kam zur weiteren Behandlung in das Klinikum Greifswald.

Nach Zeugenangaben waren bei dem Unfall zwei weitere Kinder dabei, die jedoch vor Eintreffen der Polizei wegliefen.

Eine Absuche durch die Einsatzkräfte des Kriminaldauerdienstes erbrachte keine Erkenntnisse zur Art und Herkunft des Böllers. Rückstände konnten vor Ort nicht mehr aufgefunden werden.



