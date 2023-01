POL-GÜ: Räuberischer Diebstahl - Täter entwendet Alkohol und flüchtet

Teterow (ots) -



Gegen 13:50 Uhr am heutigen Tag betrat eine männliche Person einen Einkaufsmarkt in Teterow. Der Täter entnahm zwei Flaschen Alkohol aus dem Regal und wollte den Markt, ohne an der Kasse zu bezahlen, verlassen.



Kurz vor dem Verlassen des Marktes wurde der Mann durch eine Mitarbeiterin angesprochen und aufgehalten. Dieser Mitarbeiterin griff der Mann dann an den Hals und stieß sie zur Seite. Die Mitarbeiterin wurde nicht verletzt. Im Anschluss flüchtete der Täter.



Durch die Personenbeschreibung konnte der 22-jährige Deutsche vor einem weiteren Einkaufsmarkt in Teterow festgestellt und kontrolliert werden.



Eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls wurde aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Güstrow.



