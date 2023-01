POL-HRO: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen

Laage (ots) -



Nachdem es am gestrigen Abend zu Sachbeschädigungen in Laage bei

Rostock gekommen ist, sucht die Polizei nun Zeugen.



Gegen 20:40 Uhr wurde die Polizei über den Vorfall in Kenntnis

gesetzt. Ein Mitteiler beobachtete, wie eine männliche Person mit

einem Gegenstand mehrere Scheiben am Markt einschlug und anschließend

flüchtete. Beschädigt wurden Fensterscheiben des Rathauses, des

Amtsgebäudes der Stadt Laage und einer Bankfiliale. Der Sachschaden

beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf mehr als zweitausend

Euro.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und

sicherte Spuren am Tatort.



Die Polizei wendet sich hinsichtlich eines Zeugenaufrufs an die

Bevölkerung. Wer hat am Mittwoch in der Zeit zwischen 20 und 20:38

Uhr die Tat beobachtet oder kann Hinweise zum Täter geben? Dieser

wird beschrieben als männlich, circa 20 bis 30 Jahre alt und dunkel

gekleidet. Zudem führte er einen roten, bislang unbekannten

Gegenstand mit sich. Hinweise nimmt die Polizei unter der

Telefonnummer 03801-49161616 oder über die Internetwache unter

polizei.mvnet.de entgegen.



Tobias Gläser



