POL-ANK: Auto fährt gegen Hauswand - zwei Personen leicht verletzt

Heute Vormittag (5. Januar 2023, gegen 10:30 Uhr) ist es in der Marktstraße in Pasewalk zu einem skurrilen Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro entstanden ist.



Nach ersten Erkenntnissen habe der 84-jährige deutsche Fahrer eines Skoda die Gaspedale mit der Bremse verwechselt, sodass er in der weiteren Folge über einen Stein und schließlich gegen eine Hauswand gefahren ist. Der Mann sowie auch seine 75-jährige deutsche Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden im Anschluss ins Krankenhaus gebracht. An der Hauswand entstand ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro. Bei dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro.



