POL-ANK: Verkehrsunfall mit Folgeunfall auf der B 109 bei Ziethen

Anklam (ots) -



Heute Morgen (5. Januar 2023, 7:00 Uhr) kam es auf der Bundesstraße 109 zunächst zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Transportern. Dabei befuhr der 34-jährige deutsche Fahrer eines Ford die Bundesstraße aus Richtung Ziethen kommend in Richtung Karlsburg, als dieser in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und den Außenspiegel des ihm entgegenkommenden VW berührte. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte starker Seitenwind.



Aufgrund der Kollision zwischen den beiden Transportern, bremsten der 62-jährige vietnamesischen Fahrer des VW Transporters sowie auch der hinter ihm fahrende 34-jährige deutsche Fahrer eines Skoda stark ab. Die 23-jährige deutsche Fahrerin eines dritten Fahrzeugs, ein VW Polo, erkannte die Verkehrssituation jedoch zu spät und fuhr in dessen Folge auf den Skoda auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda zudem leicht auf den VW Transporter geschoben.



Verletzt wurde bei dem Unfall ein Glück niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.500 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell