POL-HRO: Einbruch in Rostocker Einfamilienhaus

Rostock (ots) -



Das Kriminalkommissariat Rostock hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem bereits am Dienstagabend ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rostocker Innenstadt festgestellt wurde.



Die bislang unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner über den Jahreswechsel aus und verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Haus. Dort öffneten und durchsuchten die unbekannten Täter Schränke sowie Behältnisse und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck sowie weitere Wertgegenstände. Die Bewohner kamen am Abend des 03. Januar aus dem Urlaub zurück und stellten den Einbruch fest. Die Polizei wurde umgehend informiert und nach umfangreicher Tatortarbeit hat das Kriminalkommissariat Rostock die Ermittlungen übernommen.



Für die Aufklärung des Sachverhaltes bittet die Rostocker Polizei nunmehr um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat vom 30.12.2022 bis zu den Abendstunden des 03.01.2023 Beobachtungen im Bereich des Beginenbergs gemacht und/oder kann sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den Tätern geben?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell