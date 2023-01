POL-GÜ: Baum quer auf der Straße - zwei Unfälle und hoher Sachschaden

Güstrow/ Krakow am See (ots) -



In der stürmischen Nacht, am 05.01.2023, gegen 02:30 Uhr, wurden Beamte des Polizeirevier Teterow zu einem Unfall auf der L37 aus Güstrow kommend, kurz vor Charlottenthal, gerufen.



Ein PKW-Fahrer erblickte einen durch eine starke Windböe umgestürzten Baum auf der Straße zu spät und fuhr in diesen. Der 35-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt, am PKW entstand jedoch ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.



Wenige Sekunden nach dem ersten Unfall fuhr an selber Stelle auf der Gegenfahrbahn ein Transporter in den umgestürzten Baum. Auch dieser Fahrzeugführer blieb unverletzt, der Sachschaden wird auch hier mit wenigstens 5000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.



Die Freiwillige Feuerwehr aus Charlottenthal wurde informiert und kümmerte sich um die Beräumung des Baumes von der Straße.



