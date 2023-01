POL-HRO: Festnahme nach Messerangriff auf einen Zeitungsausträger in Rostock-Evershagen

Rostock (ots) -



+++Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Rostock+++





Nachdem es am 30. Dezember zu einem Messerangriff auf einen 44-jährigen Mann in Rostock gekommen war (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5405754), konnte die Kriminalpolizeiinspektion Rostock nun den mutmaßlichen Beschuldigten ermitteln und festnehmen.



Hierbei handelt es sich um einen 40-jährigen Deutschen, der nach jetzigen Erkenntnissen in Beziehung zu dem Opfer stand. Die Staatsanwaltschaft Rostock beantragte daraufhin den Erlass eines Haftbefehls gegen den Beschuldigten wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Mit Unterstützung des Landesbereitschaftspolizeiamtes wurde der Mann am heutigen Tage festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Im Falle seiner Verurteilung droht dem Beschuldigten eine lebenslange Freiheitsstrafe.



Die Ermittlungen dauern an. Es gilt die Unschuldsvermutung.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell