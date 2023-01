POL-ANK: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsfehler: Radfahrer leicht verletzt

Greifswald (ots) -



Heute Morgen (4. Januar 2023, 09:50 Uhr) kam es in Greifswald zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 24-jähriger deutscher Radfahrer leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 53-jährige deutsche Fahrerin eines VW die Kuhstraß aus Richtung Hansering kommend. Als sie nach links in die Friedrich-Loeffler-Straße abbiegen wollte, übersah sie den bevorrechtigten Radfahrer, welcher in Richtung Wollweberstraße unterwegs war. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.



