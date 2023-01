POL-HRO: Tod eines 75-Jährigen in Lichtenhagen: Erste Ermittlungsergebnisse bekannt

Rostock (ots) -



Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des

Polizeipräsidiums Rostock



Nachdem ein 75-Jähriger am 20. Dezember in seiner Wohnung verstarb,

liegen der Rostocker Polizei und der Staatsanwaltschaft nun erste

Ermittlungsergebnisse vor.



Die in der Rettungsleitstelle eingegangenen Notrufe am Tag des

Einsatzes wurden durch die Kriminalpolizeiinspektion Rostock

ausgewertet.

Hieraus ergeben sich nach derzeitigem Stand keine Anhaltspunkte für

ein Fehlverhalten des zuständigen Disponenten auf Seiten des

Brandschutzrettungsamtes.



Der Mann war in seiner Wohnung im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen zu

Fall gekommen und anschließend verstorben.

(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5400285)

Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der unterlassenen

Hilfeleistung eingeleitet, da der Rettungsdienst erst nach

Aufforderung der Polizei am Einsatzort erschienen sein soll.



