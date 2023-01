POL-LWL: Autofahrer verursacht Verkehrsunfall auf BAB 24 und wird leicht verletzt - Polizei sucht beteiligten LKW-Fahrer

Zarrentin/ Stolpe (ots) -



Am Dienstagabend wurde ein 43-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 24 in Höhe Zarrentin leicht verletzt. Dort fuhr ersten Erkenntnissen zu Folge ein bislang unbekannter LKW mit Anhänger auf der linken Fahrspur und überholte ein anderes LKW-Gespann. Laut Zeugenaussagen näherte sich dann ein Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Hierbei soll der Fahrer die Kontrolle über seinen Mercedes-Benz verloren haben und mit dem Anhänger des auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden LKW kollidiert sein. In weiterer Folge geriet das Auto des 43-Jährigen ins Schleudern und kollidierte zunächst mit dem Anhänger des vorausfahrenden LKW bevor es dann gegen die Mittelschutzplanke prallte und entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf der Überholspur zum Stehen kam. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sodass es abgeschleppt werden musste. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges musste die BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des vorausfahrenden LKW hatte den Verkehrsunfall vermutlich nicht bemerkt und setzte seine Fahrt in Richtung Hamburg fort. Hinweise zu diesem LKW-Gespann nimmt die Polizei in Stolpe (Tel. 038725/500) entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell