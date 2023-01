POL-HRO: Till Lindemann Statue in Rostock gestohlen - Zeugen gesucht

Rostock (ots) -



Eine Statue des Rammstein-Sängers Till Lindemann, die erst einen Tag zuvor in Rostock Evershagen aufgestellt worden war, ist entwendet worden.



Die Rostocker Polizei ist am Mittwochvormittag gegen 10:00 Uhr über den Diebstahl informiert worden und sucht nun Zeugen. Die Statue stand auf einer Grünfläche in der Bertolt-Brecht-Straße in unmittelbarer Nähe der Haltestelle Evershagen Süd.



Möglicherweise haben Zeugen Beobachtungen gemacht, die für die Polizei wichtig sein könnten. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstr. 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell