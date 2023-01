POL-LWL: Polizei zieht drei alkoholisierte Kraftfahrer aus dem Straßenverkehr

Ludwigslust-Parchim (ots) -



Im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat die Polizei am Dienstag drei alkoholisierte Fahrzeugführer aus dem Straßenverkehr gezogen.



So wurde die Polizei am frühen Dienstagnachmittag über die auffällige Fahrweise eines Autofahrers auf der Bundesstraße 192 bei Goldberg informiert. Kurze Zeit später konnte der Fahrer mit seinem PKW auf einem privaten Gehöft in Goldberg festgestellt werden. Eine Atemalkoholkontrolle zu diesem Zeitpunkt ergab den Wert von 2,34 Promille. Daraufhin wurde der 40-Jährige zur Blutprobenentnahme gebracht. Gegen den Autofahrer wird jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.



Etwas später, gegen 16:30 Uhr stoppten die Beamten auf der Landesstraße 82 kurz vor Brunow einen alkoholisierten Motorradfahrer. Der Kradfahrer war zuvor in der Ortslage Brunow von der Polizei zum Anhalten aufgefordert worden. Daraufhin flüchtete der Motorradfahrer zunächst, konnte aber kurze Zeit später durch Sperrung der Straße mittels Streifenwagen, gestoppt werden. Bei dem 63-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 1,15 Promille festgestellt, sodass eine Blutprobenentnahme veranlasst wurde. Die Überprüfung des Krades ergab zudem, dass dieses nicht zugelassen war und die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Motorrad gehörten. Weiterhin ist der 63-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrererlaubnis. Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.



In Parchim hat die Polizei am Dienstagabend nach einem Zeugenhinweis einen 44-jährigen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Eine Atemalkoholmessung beim Ford-Fahrer ergab den Wert von 1,5 Promille. Der 44-Jährige wurde ebenso zur Blutprobenentnahme gebracht und sein Führerschein sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell