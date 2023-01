POL-GÜ: Trunkenheitsfahrt am Nachmittag in Güstrow

Güstrow (ots) -



Am 03.01.2023, gegen 16:40 Uhr, führten Beamte des Polizeihauptrevier Güstrow eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stoppten sie einen PKW in der Prahmstraße.



Die Einsatzkräfte nahmen erheblichen Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer wahr. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte diesen Verdacht, 2,68 Promille.



Daraufhin wurde dem 53-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde ebenso einbehalten. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.



Die Kriminalpolizei Güstrow wird weiter ermitteln.



