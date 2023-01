POL-HST: Diebstahl eines Minibaggers bei Rambin

Insel Rügen (ots) -



Am Dienstag, dem 03.01.2023 wurde der Polizei gemeldet, dass zwischen Rambin und Drammendorf ein Minibagger der Marke Wacker Neuson ET 18 entwendet wurde.



Demnach wurde dieser vermutlich in der Zeit vom Montag 02.01.2023, 14:45 Uhr bis Dienstag 03.01.2023, 07:30 Uhr Nahe des dortigen Verbindungsweges komplett entwendet. Der Minibagger ist Baujahr 2017 und gelbfarben. Der entstandene Schaden wird mit etwa 26.000 Euro beziffert.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Verbleib des Minibaggers nimmt das Polizeihauptrevier in Bergen unter 03838 8100, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



