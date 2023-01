POL-ANK: Diebstahl aus einem Fahrzeug in Bansin

Heringsdorf (ots) -



Am gestrigen Tag (3. Januar 2023), zwischen 10:15 und 14:45 Uhr, haben unbekannte Täter in Bansin die Heckscheibe eines Autos aufgeschlagen und aus dem Fahrzeug einen Koffer entwendet, in dem unter anderem technische Geräte waren. Der Ford stand abgeparkt im Fischerweg. Ein Hinweisgeber ist auf das demolierte Fahrzeug aufmerksam geworden und benachrichtigte daraufhin die Polizei. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2.700 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Heringsdorf unter 038378 279-224 sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell