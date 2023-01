POL-HRO: Verkehrsunfall mit sieben geschädigten Fahrzeugen auf dem Westzubringer in Richtung A20 / Verursacher ist flüchtig

Landkreis Rostock (ots) -



Am 03.01.2023 ereignete sich gegen 16:40 Uhr auf dem Westzubringer

(B103) zwischen den Anschlussstellen Reutershagen und Kritzmow in

Fahrtrichtung zur A 20 ein Verkehrsunfall, wobei nach derzeitigem

Stand sieben Fahrzeuge so beschädigt wurden, dass alle Fahrzeuge

nicht mehr fahrbereit waren und geborgen werden mussten.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Fahrzeug aus dem Landkreis

Rostock den Westzubringer und hat eine ungesicherte Euro Palette im

linken Fahrstreifen verloren.



Nachfolgende Fahrzeuge überfuhren diese und beschädigten sich die

Räder so stark, dass sie im Anschluss alle durch Abschleppfirmen

geborgen werden mussten.



Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 10.000EUR.



Die Ermittlungen zur Feststellung des Unfallverursachers laufen.



Torsten Pehlgrimm

Polizeihauptkommissar

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf











