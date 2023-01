POL-NB: Wohnhausbrand mit zwei verletzten Personen in Malchow

Röbel (ots) -



Am 03.01.2023 kurz nach 17:00 Uhr wurde über die Integrierte

Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte der

Brand eines Wohnhauses in Malchow bekannt. Bei Eintreffen der Polizei

am Brandort, war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten

beschäftigt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die 92-jährige

Bewohnerin noch im Gebäude. Der 62-jährige Sohn hatte sich bereits

leichtverletzt in Sicherheit bringen können. Die Wohnungseigentümerin

konnte durch die Feuerwehr mit schweren Brandverletzungen aus der

Wohnung gerettet werden. Sie wurde mittels eines Hubschraubers ins

Klinikum nach Lübeck verbracht. Der Sohn wurde mit Verdacht auf eine

Rauchgasvergiftung ins Klinikum Plau am See gebracht. Bei dem Gebäude

handelt es sich um ein Wohnhaus mit zwei Wohneinheiten. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand ging der Brand von einem Kachelofen im

Obergeschoss des Hauses aus und griff auf einen Sessel neben dem

Ofen über. Weitere Gebäude oder Personen wurden nicht geschädigt. Die

Feuerwehr war mit insgesamt 46 Kameraden aus Malchow, Salz, Alt

Schwerin sowie der Führungsgruppe des Amtes im Einsatz. Ein

Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde

eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch den

Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Neubrandenburg noch am

Ort übernommen.

Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.



