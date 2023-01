POL-LWL: Fahrrad prallt gegen Blumenkübel - Fahrer verletzt sich schwer

Ludwigslust (ots) -



In Ludwigslust ist am Dienstagmittag ein 80-jähriger Mann mit seinem Fahrrad versehentlich gegen einen Blumenkübel gefahren und daraufhin gestürzt. Bei dem Vorfall in der Bahnhofstraße verletzte sich der Fahrradfahrer schwer. Er erlitt eine erheblich Beinverletzung und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht.



