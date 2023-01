POL-GÜ: Notrufmissbrauch in Güstrow

Güstrow (ots) -



Am 02.01.2023, 07:40 Uhr, wurden Einsatzkräfte des Polizeihauptrevier Güstrow in die Ringstraße gerufen. Über den Notruf teilte ein Mann mit, dass an ihm ein Mordversuch begangen wurde und überall Blut sei.



Die sofort alarmierten Beamten trafen vor Ort ein, doch niemand öffnete die Tür. Über den zur Wohnung gehörenden Balkon konnten die Beamten dann jedoch einen im Sessel sitzenden, regungslosen Mann feststellen. Durch lautes Rufen und Klopfen erwachte die Person und öffnete die Tür.



Der 58-jährige Deutsche gab sich als Anrufer zu erkennen, wollte aber keine weiteren Angaben machen. Offensichtlich ging es dem Mann gut und in seiner Wohnung konnten keinerlei Blutspuren festgestellt werden. Der 58-Jährige war stark alkoholisiert und verweigerte einen Alkoholtest.



Da der Güstrower den Notruf wählte und eine hilfebedürftige Lage schilderte, diese aber offensichtlich nicht vorlag, erwartet ihn nun ein Ermittlungsverfahren wegen Notrufmissbrauchs. Dazu wird auch der Mitschnitt des Notrufs durch die Polizei gesichert.

Weitere Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Güstrow.



