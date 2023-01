POL-HRO: Brand einer Lagerhalle in Groß Raden

Sternberg (ots) -



Ein Hinweisgeber informierte die Polizei am Dienstagmorgen,

03.01.2023, gegen 01:50 Uhr darüber, dass er Brandgeruch im Bereich

eines Agrarbetriebes in 19406 Groß Raden wahrgenommen hat.

Mit Eintreffen der ersten Polizeikräfte und Kameraden der Feuerwehr

konnte der Brand einer etwa 20m x 40m großen Halle festgestellt

werden.

Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Sternberg,

Brüel, Witzin, Dabel, Warin, Mustin, Warnow, Rosenow und Lübzin mit

16 Fahrzeugen und 74 Kameraden im Einsatz.

Neben eingelagertem Stroh befanden sich auch Arbeitsgeräte in der

Halle.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und ist Gegenstand der

weiteren Ermittlungen. Die Maßnahmen am Brandort dauern derzeit noch

an. Der entstandene Sachschaden wird zunächst auf ca. 150.000 Euro

geschätzt.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



