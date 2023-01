POL-NB: Alkoholisierter Randalierer in Stralsund gestellt

Stralsund (LK VR) (ots) -



Am 02.01.2023 gegen 21.20 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Hinweise ein, dass in der Stralsunder Rudolf-Virchow-Straße ein Mann mit einer Eisenstange in Hausaufgängen randalieren soll.

Durch detaillierte Angaben einer Zeugin und den sofortigen Einsatz mehrerer Funkstreifenwagen konnte ein 36-jähriger deutscher Tatverdächtiger auf der Flucht gestellt werden.

Der Täter hatte mit einer Eisenstange mehrere Hauseingangstüren und Briefkästen beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der Mann im Polizeigewahrsam für die Nacht untergebracht.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell