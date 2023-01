POL-NB: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Malchin/ Seedorf (ots) -



Am heutigen Nachmittag, gegen 13:10 Uhr kam es auf der L20 zwischen Seedorf und Dahmen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 51-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw VW die L20 aus Richtung Dahmen kommend in Richtung Seedorf und kam innerhalb einer leichten Rechtskurve von ihrem Fahrstreifen ab. In der weiteren Folge kollidierte der Pkw mit einem im Gegenverkehr befindlichen Linienbus.



Möglicherweise waren körperliche Mängel der Fahrzeugführerin ursächlich für den Verkehrsunfall.



Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Bis auf den Fahrzeugführer befanden sich keine weiteren Insassen in dem Linienbus.



Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.



Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin.



Die L20 wurde auf Höhe der Unfallstelle für ca. 30 Minuten vollgesperrt.



