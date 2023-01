POL-LWL: PKW prallte gegen Baum - Beifahrer soll ins Lenkrad gegriffen haben

Dümmer (ots) -



Während einer Autofahrt am Montagmittag soll der Beifahrer eines PKW ins Lenkrad des Fahrzeuges gegriffen und dadurch einen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 042 bei Dümmer verursacht haben. Dabei kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn und prallte gegen einen Straßenbaum. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt, jedoch stellte die Polizei beim 31-jährigen Beifahrer einen Atemalkoholwert von 3,14 Promille fest. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden, er musste abgeschleppt werden. Gegen den Beifahrer hat die Polizei Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Er wurde zur Blutprobenentnahme gebracht. Weitere Einzelheiten und die genauen Umstände, die zu diesem Vorfall führten, sind bislang noch nicht bekannt.



