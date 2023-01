POL-HST: Zeugenaufruf nach Dieseldiebstahl in Semlow

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) -



Am Sonntag, dem 01.01.2023 wurde der Polizei gemeldet, dass es in Semlow zu einem Diebstahl von nicht geringen Mengen an Diesel kam.



Bislang unbekannte Täter drangen im mutmaßlichen Tatzeitraum vom 21.12.2022 bis 01.01.2023 gewaltsam auf ein Betriebsgelände ein und befuhren dieses augenscheinlich mit einem Fahrzeug. Sie verschafften sich ebenfalls gewaltsam Zugang zu einer Art Betriebstankstelle und zapften dort über 1000 Liter Diesel ab. Die Polizei sicherte Spuren vor Ort und nahm eine Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall auf. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3.200 Euro geschätzt.



Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten unter 03821 8750, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



