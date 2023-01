POL-SN: Zeugenaufruf nach Beleidigung zweier Frauen

Schwerin (ots) -



Nachdem zwei Frauen am 30.12.2022 unabhängig voneinander durch sexuelle Gesten und Worte eines Passanten in ihrer Ehre verletzt wurden, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 17:15 Uhr, der zweite gegen 17:25 Uhr, beide in der Goethestraße nahe der Haltestelle Schloßblick. Im zweiten Fall wurde die Polizei über den Notruf informiert und konnte unvermittelt zum Einsatz kommen. Vor Ort konnte ein 34-jähriger Syrer mit der Tat in Verbindung gebracht werden. Während des Einsatz kam es in der weiteren Folge zu einem Widerstand und zur Fesselung des 34-Jährigen. Der Beschuldigte und die eingesetzten Beamten blieben unverletzt.

Die 32- und 37-jährigen deutschen Schwerinerinnen erstatteten Strafanzeigen. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zu den Beleidigungen übernommen und bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte um Angaben zu den Taten. Hinweise nimmt die Schweriner Polizei telefonisch über 0385/5180-2224 und -1560 sowie über die Internetwache www.polizei.mvnet.de entgegen.



