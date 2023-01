POL-GÜ: Unter Alkohol, Betäubungsmitteln und Medikamenten - Polizei zieht zehn Verkehrssünder aus dem Verkehr

Güstrow (ots) -



Bei Einsätzen des zurückliegenden Wochenendes um den Jahreswechsel stellten die Polizeikräfte im Landkreis Rostock diverse Verkehrsstraftaten im Zusammenhang mit dem Konsum von Alkohol, Betäubungsmitteln oder Arzneimitteln fest. Gleich zehn Verkehrsteilnehmer konnten durch die Beamten der Polizei aus dem Verkehr gezogen werden.



Aufgefallen waren die jeweils Tatverdächtigen durch Kontrollmaßnahmen, eine auffällige Fahrweise oder durch die Beteiligung an Verkehrsunfällen. Sie waren mit Fahrrädern, E-Scootern oder Pkw unterwegs. Glücklicherweise ist im Kontext der Verkehrsunfälle niemand verletzt worden.



Den negativen Spitzenwert erreichte hier ein 38-jähriger Mann aus Güstrow. Der Deutsche befuhr mit dessen Fahrrad die Rostocker Chaussee in Güstrow. Eine Kontrolle seines Atemalkoholgehaltes ergab eine Wert von 2,78 Promille.



In einem anderen Sachverhalt war eine 34-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in ihrem Pkw unterwegs. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen griff die Tatverdächtige darüber hinaus die Beamten mittels Faustschlägen an.



Zu allen Sachverhalten wurden entsprechende Ermittlungsverfahren, u.a. wegen des Fahrens unter Einfluss von Alkohol oder der Gefährdung des Straßenverkehrs, eingeleitet. Die o.g. aus dem Raum Teterow stammende 34-Jährige muss sich zudem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.



Die Kriminalpolizei Güstrow hat die Ermittlungen in allen Sachverhalten übernommen.



