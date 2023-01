POL-SN: NEU: Öffentlichkeitsfahndung nach 13-jährigem Mädchen

Schwerin (ots) -



In der vorherigen Pressemitteilung hatte sich ein Fehler eingeschlichen, der mit dieser behoben wird:



Seit dem gestrigen späten Abend wird ein 13-Jähriges Mädchen aus Schwerin vermisst.

Nachdem sie nachmittags die elterliche Wohnung verlassen hat, kam sie abends nicht zum verabredeten Zeitpunkt zurück und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zum Erfolg. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie sich außerhalb von Schwerin aufhält.

Die Medien und die Bevölkerung werden gebeten die Polizei bei der Suche nach der 13-Jährigen zu unterstützen.



Ein Foto und die Personenbeschreibung sind auf der Internetseite der Landespolizei M-V veröffentlicht: https://fcld.ly/30.12.mädchenvermisst



Hinweise zum Aufenthalt des Mädchens werden telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560, sowie persönlich in jeder Polizeidienststelle und über die Internetwache der Landespolizei M-V entgegengenommen.



