POL-HRO: Vorläufige Bilanz der Silvesternacht im Polizeipräsidium Rostock

Rostock (ots) -



Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock kam es in der

Silvesternacht erwartungsgemäß zu zahlreichen Polizeieinsätzen in den

beiden kreisfreien Städten Schwerin und Rostock sowie den Landkreisen

Güstrow, Wismar und Ludwigslust.



Die Einsatzleitstelle Rostock registrierte zwischen 18:00 - 05:00 Uhr

ca. 300 Notrufe. Der Großteil davon konzentrierte sich auf die Zeit

zwischen 00:00 - 02:00 Uhr.



Bei den daraus resultierenden Einsätzen, kam es neben Vorkommnissen

im Zusammenhang mit dem unsachgemäßen Gebrauch von Pyrotechnik auch

zu mehreren Bränden und diversen körperlichen Auseinandersetzungen

zwischen meist alkoholisierten Personen. In einigen Fällen wurden

Personen durch Pyrotechnik verletzt.



In Grabow kam es zu erheblichen Beschädigungen am Rathaus. Unbekannte

Täter zündeten vor dem Eingangsbereich Pyrotechnik mit erheblicher

Sprengkraft. Durch die Druckwellen wurden mehrere Scheiben am Rathaus

sowie einem benachbarten Haus zerstört. Der Sachschaden wird auf

30.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat vor Ort ermittelt und

ein Strafverfahren wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion

eingeleitet.



Auch in Schwerin und Rostock war das Aufkommen mit ca. 40 (SN) bzw.

50 (HRO) Einsätzen erwartungsgemäß hoch. Im Rostocker

Stephan-Jantzen-Ring wurde ein im Treppenhaus abgestellter

Kinderwagen in Brand gesetzt. Durch die Rauchentwicklung wurde eine

Person verletzt und mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus

verbracht. Die übrigen Bewohner konnten nach den Löscharbeiten in

ihre Wohnungen zurückkehren. Weitere herausragende Einsätze gab es in

den beiden großen Städten nicht.



Insgesamt zählte das Polizeipräsidium Rostock im Laufe der Nacht 32

Einsätze im Zusammenhang mit Pyrotechnik, 25 Brände und 24

Körperverletzungen.



Lars Abrutat

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



