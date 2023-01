POL-NB: Vorläufige Bilanz des Polizeipräsidiums Neubrandenburg zum Jahreswechsel 2022/2023

Neubrandenburg (ots) -



Nach nunmehr zwei Jahren, in der die Silvesternacht nur mit

Einschränkungen begangen werden konnte, sind in diesem Jahr die

Feierlichkeiten wieder ohne Corona-Auflagen möglich gewesen. Für den

Jahreswechsel sind in den Landkreisen Vorpommern-Rügen,

Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte verstärkt

Polizeibeamte im Einsatz gewesen, die an bekannten Hotspots in der

Silvesternacht Präsenz zeigten, ansprechbar und wachsam waren sowie

Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abwehrten.



Im Zeitraum vom 31.12.2022, 18:00 Uhr bis zum 01.01.2023, 04:00 Uhr

verzeichnete das Polizeipräsidium Neubrandenburg in den drei

Inspektionsbereichen Stralsund, Anklam und Neubrandenburg typische

Einsatzlagen, die im Zusammenhang mit ruhestörendem Lärm, dem

Abbrennen von Pyrotechnik und Konfliktsituationen unter teilweise

alkoholisierten Feiernden standen. So waren die Polizeibeamtinnen und

- beamten nach derzeitigem Kenntnisstand in rund 200 Einsatzlagen

gebunden. Daraus ergaben sich folgende Anzahl an Strafanzeigen, u.a.

wegen des Verdachts der Sachbeschädigung (22),

Körperverletzungsdelikten (16) und mehreren Bränden, darunter fünf

Fälle, bei denen ein Straftatverdacht besteht.

Neben eingeleiteten Ermittlungsverfahren waren die jeweiligen

Polizei(haupt)reviere auch mit der Aufnahme von Verkehrsunfällen

beschäftigt. So ereigneten sich in der Nacht von Samstag zu Sonntag

insgesamt zwölf Verkehrsunfälle, bei denen zwei Personen schwer und

eine leichtverletzt wurde.



So ereignete sich um 18:07 Uhr in der Heinrich-Hertz-Straße in

Greifswald ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw BMW und einer

jugendlichen Fahrradfahrerin, bei der die 15-jährige Deutsche bei der

Fahrbahnquerung schwere Verletzungen davontrug. Der 49-jährige

kasachische Pkw-Fahrer blieb indes unverletzt. Es entstand ein

geschätzter Gesamtschaden von 6.000 Euro.



In Barth kam eine 56-jährige Pkw-Fahrerin im Gewerbegebiet im Mastweg

alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Dacia-Fahrerin

stand unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Atemalkoholkontrolle ergab

einen Wert von 2,26 Promille. Das Fahrzeug musste geborgen werden.



In Dargun hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zum Verdacht der

Brandstiftung aufgenommen, nachdem gegen 20:40 Uhr in der

Diesterwegstraße durch den oder die bislang unbekannten

Tatverdächtigen zwei Papiercontainer in Brand gesetzt wurden. Diese

brannten vollständig nieder. Durch die Flammen wurde die Fassade

eines angrenzenden Mehrfamilienhauses beschädigt. Das Feuer konnte

durch die Freiwillige Feuerwehr Dargun gelöscht und eine Ausbreitung

verhindert werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird gegenwärtig

auf rund 21.000 Euro geschätzt.



Zur gleichen Zeit kam es in der Strelitzer Chaussee in Neustrelitz

offenbar zu einer Raubstraftat. So stehen zwei 19- und 20 Jahre alte

Deutsche im Verdacht, zwei 16-Jährige körperlich angegriffen, dadurch

verletzt und in der weiteren Folge u.a eine Umhängetasche und ein

Basecap entwendet zu haben. Die Ermittlungen in dem Fall dauern

gegenwärtig noch an.



Bei einem Balkonbrand kurz nach Mitternacht in der vierten Etage in

Friedländer Landstraße in Anklam entstand nach derzeitigen

Erkenntnissen ein Gesamtsachschaden von zirka 50.000 Euro. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur möglichen Brandursache in

dem Mehrfamilienhaus aufgenommen und ein Strafverfahren zum Verdacht

der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet. Der Brand konnte durch

die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Die Kriminalpolizei

beschlagnahmte den Brandort. Personen wurden nach aktuellen

Erkenntnissen nicht verletzt.

Kurz nach 01:00 Uhr ereignete sich nach derzeitigem Stand der

Ermittlungen in der Grimmener Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall

zwischen einem bislang unbekannten weißen Pkw Kombi und einem

25-jährigen Fußgänger. Gegenwärtig geht die Polizei davon aus, dass

sich der Zusammenstoß ereignete, als der Pkw die Bahnhofstraße in

Richtung Tribseer Straße befuhr, während sich der junge Mann auf der

Fahrbahn befand. Laut Zeugenaussagen soll der Pkw den 25-jährigen

Deutschen mittig mit der Fahrzeugfront getroffen haben, infolgedessen

der junge Mann schwere Verletzungen erlitt und der oder die bislang

unbekannte(r) Fahrer(in) in Richtung Tribsees flüchtete. Die Polizei

hat die Ermittlungen zum Verdacht der Verkehrsunfallflucht

aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe durch die

Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zum möglichen Pkw bzw. dessen

Fahrer/Fahrerin machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei

in Grimmen (Tel. 038326/570), jede andere Polizeidienststelle oder

über die Internetwache www.polizei.mvnet.de zu melden.



Gegen 01:20 Uhr verständigte die Rettungsleitstelle des Landkreises

Vorpommern-Greifswald die Polizei über einen brennenden Pkw in der

Storkower Straße in Storkow. Die Kriminalpolizei nahm auch hier die

Ermittlungen zur möglichen Brandursache auf und sicherte

entsprechendes Spurenmaterial. Der VW brannte komplett aus. Aktuell

besteht der Verdacht, dass das Fahrzeug durch Pyrotechnik in Brand

geriet. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.



Ein weiterer folgenschwerer Brand ereignete sich gegen 01:40 Uhr in

einem Mehrfamilienhaus in der Kopernikusstraße in Torgelow. Eine

Wohnung im zweiten Obergeschoss geriet in Brand, nachdem offenbar

eine Feuerwerksrakete durch ein angekipptes Fenster in die Wohnung

flog und dort Teile der Wohneinrichtung in Brand setzte. Vier

Bewohner der Wohnung bemerkten den Brandausbruch, verließen umgehend

die Wohnung, mussten jedoch im Anschluss in umliegende Krankenhäuser

aufgenommen werden. Bei ihnen besteht der Verdacht einer

Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die

Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Darüber hinaus hat die

Kriminalpolizei die Ermittlungen zum Verdacht der fahrlässigen

Brandstiftung aufgenommen. Diese dauern gegenwärtig noch an. Die

restlichen Bewohner des Hauses konnten in ihren Wohnungen verbleiben.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird in diesem Fall auf rund 30.000

Euro geschätzt.



Ein weiterer Brand mit einem geschätzten Gesamtsachschaden von rund

150.000 Euro ereignete sich ebenfalls gegen 01:40 Uhr in der

Ortschaft Carpin. Hier geriet nach aktuellen Erkenntnissen ein

Carport und ein darunter abgestellter Pkw in Brand. Auch eine

Solaranlage, ein Zwinger sowie eine angrenzende Wohnhauswand wurden

durch die Flammen beschädigt. Gegenwärtig geht die Polizei hier von

keinem strafbaren Handeln aus. Der Brand konnte gelöscht werden.



Im Auftrag



Stefanie Peter



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell