POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Tolzin (LK Rostock) (ots) -



In der Nacht zum 31.12.2022 ereignete sich in der Ortslage Tolzin ein

Verkehrsunfall mit schwerwiegenden Folgen. Der 48-jährige deutsche

Fahrer eines VW Transporters befuhr gegen Mitternacht aus Roggow

kommend die Ortslage Tolzin, als er am Ortseingang nach rechts von

der Fahrbahn abkam. Dabei durchfuhr er den Straßengraben, wodurch es

zu einem Aufprall der Fahrzeugfront auf den Wall kam. Das Fahrzeug

überschlug sich daraufhin und kam auf einem angrenzenden

Privatgrundstück entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen. Der

Fahrzeugführer schleuderte durch die Wucht des Aufpralls aus dem

Fahrzeug. Er wurde schwerstverletzt ins Krankenhaus verbracht.

Aufgrund von Hinweisen auf Alkoholkonsum des Fahrzeugführers wurde

eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Neben dem Rettungsdienst und

der Feuerwehr kam vor Ort ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500 EUR.



Denise Trabert

Polizeioberkommissarin

Polizeirevier Teterow



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell