POL-NB: Streit zwischen zwei Männern eskalierte in Stralsund

Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) (ots) -



Am 30.12.2022, gegen 21:40 Uhr, kam es zwischen zwei Männern in der

Stralsunder Altstadt zunächst zu einem verbalen Streit. Zeugen hatten

den Notruf der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

verständigt, weshalb sich Beamte des Polizeihauptrevieres Stralsund

umgehend zum Einsatzort in der Ossenreyerstraße begaben.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bedrohte ein 57-jähriger Mann

offenbar einen 18-Jährigen mit einem Messer. Der junge Mann soll sich

daraufhin gewehrt haben, indem er sein Gegenüber körperlich angriff

und zudem auch dessen Fahrrad beschädigte. Dabei erlitten beide

Männer leichte Verletzungen.



Im Rahmen der Anzeigenaufnahme vor Ort und der Durchsuchung des

57-Jährigen leistete dieser gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten

Widerstand. In der weiteren Folge wurde der 57-Jährige kurzzeitig zu

Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert. Alle Polizeibeamten

blieben dabei unverletzt. Im Zuge der Durchsuchung fanden die Beamten

neben dem offenbar genutzten Tatmittel auch dem Anschein nach

Betäubungsmittel, die beschlagnahmt wurden. Zur Verhinderung der

Begehung weiterer Straftaten wurde der mit 1,68 Promille

alkoholisierte deutsche Mann in den Polizeigewahrsam genommen. Gegen

ihn ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts des Widerstandes

gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz.



Auch gegen den 18-jährigen Deutschen, der einen Atemalkoholwert von

1,43 Promille aufwies, hat die Kriminalpolizei nun strafrechtliche

Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und

Sachbeschädigung eingeleitet. Diese dauern gegenwärtig noch an.



Stefanie Peter



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell