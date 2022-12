POL-HRO: Mann mit Stichverletzung in Rostock Evershagen aufgefunden

Rostock (ots) -



Am 30.12.2022 wurde gegen 17:00 Uhr der Polizei eine verletzte Person

mitgeteilt. Im Rostocker Stadtteil Evershagen wurde der

Rettungsdienst zur Berthold-Brecht-Straße gerufen, da dort ein Mann

mit einer Stichverletzung aufgefunden wurde. Einem 44-jährigen Mann

wurde durch eine unbekannte Person vor einem Haus in den Rücken

gestochen. Der Geschädigte erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, welche

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der

Polizei Rostock unter 0381 4916 1616 oder der Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.







Carsten Kroll

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell