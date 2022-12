POL-LWL: Schinken und Wurst in großer Menge gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Brüel (ots) -



Bei einem Einbruch in einen fleischverarbeitenden Betrieb in Brüel haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen insgesamt 500 Kilogramm Schinken und Rohwurst gestohlen. Dabei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Einbruch, der am Freitag der Polizei gemeldet wurde, liegt vermutlich bereits ein paar Tage zurück. Dem Spurenaufkommen zufolge haben die Einbrecher eine Tür des Gebäudes im "Gewerbegebiet am Kreuzsee" gewaltsam geöffnet und sind anschließend in die Räume eingedrungen. Das Diebesgut haben die Täter dann offenbar mit einem Fahrzeug abtransportiert. Aufgrund der großen Menge schließt die Polizei nicht aus, dass die gestohlenen Fleischwaren durch die Täter teilweise in Umlauf gebracht wurden. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen.



