POL-HRO: Feuerwerksdieb auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots) -



In einen Discounter im Rostocker Stadtteil Schmarl wurde in den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags eingebrochen. Dabei hatte es ein 40-jähriger Tatverdächtiger ganz offensichtlich auf Feuerwerkskörper für die bevorstehende Neujahrsfeier abgesehen.



Ein Zeuge hatte gegen 01:40 Uhr eine männliche Person beobachtet, die sich unbefugt Zutritt zu einem Discounter verschaffte, nur kurze Zeit später den Verkaufsraum wieder verließ und mit einem Fahrrad in Richtung Evershagen flüchtete. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf und konnte den Tatverdächtigen nach kurzer Wegstrecke festhalten.

Die über den Notruf alarmierten Beamten konnten den 40-jährigen Deutschen vor Ort übernehmen. Mehrere Feuerwerksverpackungen konnten entlang der Fahrstrecke aufgefunden und dem Discounterpersonal übergeben werden.



Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell