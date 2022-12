POL-HST: Erinnerungsstück für die Trophäensammlung oder auch gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

PR Barth (ots) -



Am gestrigen Donnerstag (29.12.2022) haben die Polizisten des Revieres Barth gleich zwei Anzeigen wegen fehlenden Ortstafeln aufgenommen.

So wurde augenscheinlich in der Zeit zwischen Dienstag (27.12.2022) und Donnerstag das Verkehrszeichen 310/311 der Ortschaft Saatel entwendet. Ebenso stellten die Beamten das Fehlen des Ortseingangs- beziehungsweise Ortsausgangsschilds in Groß Mohrdorf fest. Bei diesen Taten entstand ein Schaden von jeweils 500 Euro für die betroffenen Gemeinden.



Für den oder die Täter könnte ein Ortsschild ein mögliches Erinnerungsstück, ein Geschenk oder eine Trophäe sein. Strafrechtlich betrachtet handelt es sich aber um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Das Fehlen des Verkehrszeichens könnte in Groß Mohrdorf zur Folge haben, dass ortsfremde Verkehrsteilnehmer mit einer ungebremsten Geschwindigkeit noch mehrere hundert Meter in den Ort fahren, bis eine scharfe Kurve folgt, die eine erhebliche Gefahr auch für andere darstellen kann und die Sicherheit im Straßenverkehr beeinflusst wird.



Die Polizei appelliert an die Täter, dass es sich nicht um ein Kavaliersdelikt handelt, sondern das Entwenden laut Strafgesetzbuch eine Geld- oder auch Freiheitsstraße von bis zu fünf Jahren nach sich ziehen kann.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell