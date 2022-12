POL-SN: Alkohol- und Drogenfahrten vereitelt

Schwerin (ots) -



Eine Trunkenheitsfahrt verhinderte gestern ein aufmerksamer Bürger. Dieser hielt einen 55-jährigen Schweriner in der Werdervorstadt vom Losfahren ab und verständigte die Polizei. Ein Atemalkoholvortest ergab später gegen 19:15 Uhr einen Wert von 2,6 Promille.

Stunden zuvor stoppte die Polizei einen Verkehrssünder in der Feldstadt. Der Grund für eine Verkehrskontrolle begründete sich aus dem verbotswidrige Befahren des Bereichs Platz der Jugend. Die Fahrtüchtigkeitskontrolle ergab Auffälligkeiten, sodass ein Drogenvortest und ein Atemalkoholtest durchgeführt wurden. Beide bestätigten zunächst den Verdacht auf Alkohol- und Drogenkonsum des 40-jährigen Schweriners. Beamte des Polizeihauptrevieres Schwerin veranlassten daraufhin eine Blutprobenentnahme und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.



Bei den oben genannten Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell