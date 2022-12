POL-LWL: Linienbus verunglückt auf der BAB 24 - Anzahl der Verletzten erhöht sich nunmehr auf 18

Hagenow / Stolpe (ots) -



Die Anzahl der bei einem Busunglück am Donnerstagmorgen auf der BAB 24 bei Hagenow verletzten Insassen hat sich nunmehr auf 18 erhöht. Betroffen sind 17 Fahrgäste des Fernlinienbusses, von denen 15 leichte Verletzungen davontrugen und nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus heute wahrscheinlich wieder verlassen können. Drei Insassen, darunter der Ersatzfahrer des Busses und zwei Fahrgäste, erlitten schwere Verletzungen. Lebensgefahr bestehe laut Angaben der Ärzte nicht. Zunächst wurden vor Ort bei 8 Personen Verletzungen festgestellt. Vorsorglich wurden anschließend jedoch alle übrigen Fahrgäste ins Schweriner Krankenhaus zur Untersuchung gebracht. Dort sind dann bei weiteren 10 Personen Verletzungen diagnostiziert worden. Am Fernlinienbus, der in Polen gestartet und unterwegs nach Kopenhagen war, entstand ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 200.000 Euro. Die Bergung des Fahrzeuges wird nach vorläufigen Prognosen wahrscheinlich noch bis zum späten Nachmittag andauern.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell