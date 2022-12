POL-HWI: Tipps zum Jahreswechsel - Sicher ins Jahr 2023

Nordwestmecklenburg (ots) -



Tipps zum Jahreswechsel - Sicher ins Jahr 2023

Zum bevorstehenden Jahreswechsels möchte die Polizeiinspektion Wismar auf die Gefahren im Zusammenhang mit Feuerwerkskörpern aufmerksam machen.



Anders als in den vergangenen zwei Jahren spielen womöglich auch ausgelassenes Feiern, auch wieder im öffentlichen Raum, eine bedeutsame Rolle. Insbesondere Alkoholkonsum und der Umgang mit Feuerwerkskörpern bilden eine brisante Mischung. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über potenzielle Gefahren!

Die Folgen von unsachgemäßem Gebrauch von Raketen, Knallern usw. können schwere Brand- und Schnittverletzungen sowie Augen- und Hörschäden sein. Jedes Jahr passieren Unfälle die vermeidbar wären. Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter: https://bit.ly/3WxR71E



Die sogenannten "Polenböller", sind besonders gefährlich und darüber hinaus auch noch illegal. Das Zünden derartiger Böller führte in der Vergangenheit zu schwersten Verletzungen.

Deswegen der dringende Appell: Hände weg von illegalen Knallkörpern!! Verwenden Sie nur von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) zugelassenes Feuerwerk. Diese Feuerwerkskörper müssen mit einem CE-Zeichen und einer Registriernummer sowie mit einer deutschsprachigen Bedienungsanleitung versehen sein.



Außerdem appellieren wir eindringlich an alle Fahrzeugführer, jede Fahrt nüchtern anzutreten oder den Pkw bzw. das Zweirad stehen zu lassen. In diesem Zusammenhang möchten wir auch noch einmal auf die Gefahr des sogenannten Restalkohols hinweisen. Am Tag danach kann der Blutalkoholspiegel immer noch so hoch sein, dass kein Fahrzeug geführt werden darf.



Wir wünschen Ihnen eine schöne Silvesterfeier und ein gesundes neues Jahr.



