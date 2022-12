POL-HWI: Graffitischmierereien in Wismarer Altstadt - Tatverdächtige gestellt

Wismar (ots) -



In der vergangenen Nacht, gegen 01:45 Uhr, wurde die Wismarer Polizei durch einen Zeugen informiert, dass im Bereich der Mühlengrube in Wismar mehrere Personen die Fassade eines dortigen Hauses mit Graffiti verunstalten sollen.



Kurze Zeit später konnten Einsatzkräfte des Polizeihauptrevieres Wismar drei Personen vor Ort stellen, auf die die Zeugenbeschreibung zutraf. Bei den drei Männern wurden Spraydosen aufgefunden und sichergestellt. Gegen die zwei 24-Jährigen und den 22-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt.



Insgesamt wurden mehrere Graffitischmierereien an einer Wand festgestellt. Der verursachte Schaden liegt schätzungsweise bei circa 500 Euro.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



