POL-HRO: Tatverdächtiger nach Zeugenhinweis gestellt

Rostock (ots) -



Dank eines Zeugenhinweises konnte am späten Mittwochabend ein Tatverdächtiger durch Polizeibeamte auf frischer Tat gestellt werden.



Gegen 22:50 Uhr beobachtete ein Passant einen Tatverdächtigen dabei, wie dieser eine im Stadtteil Lütten Klein befindliche Straßenbahnhaltestelle beschädigte. Als die alarmierten Beamten der Rostocker Polizei am Einsatzort eintrafen, hatte sich der Tatverdächtige bereits vom Tatort entfernt. Die Beamten konnten den 31-jährigen deutschen Täter jedoch kurz darauf im Bereich der Warnowallee stellen.



Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell