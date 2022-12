POL-NB: Verkehrsunfall - Fahrzeugführer alkoholisiert unterwegs

Neubrandenburg (ots) -



Am 29.12.2022 gegen 06:30 Uhr kam auf dem Friedrich-Engels-Ring in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 54-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Mitsubishi kam auf Höhe der Hausnummer 51 von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Ampelmast. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 3.500 Euro.



Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Beamten bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 2,15 Promille.



Der 54-jährige Deutsche wurde anschließend zur Blutprobenentnahme in das Neubrandenburger Klinikum gebracht. Zudem wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Es wurde eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet sowie die Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Die Ermittlungen werden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt.



