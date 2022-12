POL-NB: Diebstahl eines Fahrzeuges in Neubrandenburg angezeigt

Neubrandenburg (ots) -



In den Morgenstunden des 29.12.20222 wurde der Polizei durch einen Fahrzeughalter der Diebstahl seines Pkw mitgeteilt. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige in der Zeit vom 29.12.2022, 02:00 Uhr bis 04:10 Uhr den Pkw in der Neubrandenburger Mudder-Schulten-Straße auf Höhe der Hausnummer 27.



Bei dem Auto handelt es sich um einen blauen Mazda CX-5 des Baujahrs 2018. An dem Pkw waren die amtlichen Kennzeichen NB-HC377 angebracht.



Der Schaden beläuft sich auf ca. 28.000 Euro.



Die Ermittlungen werden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt.



Zeugen, die in dem Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell